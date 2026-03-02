El MNAC licita el trasllat de les pintures profanes de Sixena (Osca)

Fixa que l'execució dels serveis ha de finalitzar abans de desembre de 2026
BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -
El Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha tret a concurs la licitació del contracte per a la desinstal·lació, embalatge, transport i desembalaje de les pintures profanes del monestir de Santa María de Sijena (Osca).
El pressupost base de licitació amb IVA és de 81.527,14 euros i el termini per presentar ofertes per a les empreses interessades finalitzarà el 19 de març, segons ha pogut saber Europa Press.
L'execució dels serveis del contracte hauran de començar després de la signatura del contracte prevista pel 15 de maig i finalitzar abans de desembre de 2026, sense que es prevegin pròrrogues.
L'objecte del contracte és realitzar els treballs necessaris per a la desinstal·lació de la seva ubicació actual de les pintures profanes, exposades a la sala 17 de la col·lecció permanent del MNAC, així com la provisió d'embalatges adequats a la seva tipologia, el transport fins al monestir, a Villanueva de Sijena.
També és objecte del contracte el desambalaje de les pintures i totes les actuacions derivades d'aquests transports, i, atenent que es tracta de pintura al fresc, arrencades i traspassades a tela, els embalatges i els transports han de realitzar-se en condicions que garanteixin la seva conservació.
Les pintures profanes són un conjunt de pintura mural --fresc traslladat a tela-- format per vuit plafons que, a manera de fris continu, decorava la part superior dels murs d'una sala rectangular situada entre l'església i el claustra i estan en dipòsit de la comunitat de religioses santjoanistes