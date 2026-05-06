El MNAC i la Fundació Pasqual Maragall acorden impulsar projectes d'arts en salut sobre l'Alzheimer

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i la Fundació Pasqual Maragall han signat un acord de col·laboració per impulsar projectes conjunts d'arts en salut en l'àmbit de l'Alzheimer, altres deterioracions cognitives i l'acompanyament de les persones cuidadores.
En un comunicat conjunt, les dues organitzacions expliquen que l'acord estableix una línia de treball per desenvolupar projectes innovadors adreçats tant a persones amb Alzheimer com als seus cuidadors.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és "generar benestar en les persones i contribuir a l'evidència sobre el paper de les arts en la salut individual i col·lectiva".
L'acord també preveu incorporar la Fundació als espais d'assessoria permanent del museu en matèria d'arts en salut, per poder reforçar "la definició estratègica, el rigor metodològic i la connexió amb el coneixement científic, social i assistencial" en l'Alzheimer i les demències.
El pacte ha estat signat aquest dimecres pel director del MNAC, Pepe Serra, i el director general de la Fundació Pasqual Maragall i del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), el doctor Arcadi Navarro.