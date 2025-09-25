El MNAC exposa una escultura de Miró pel 50è aniversari de la Fundació Miró

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) s'ha afegit a la celebració del 50è aniversari de la Fundació Miró de Barcelona i a partir d'aquest dijous acull a la Sala de la Cúpula l'escultura 'Maqueta per a parella d'enamorats dels jocs de flors d'ametller' de la fundació.
Es tracta de la maqueta preparatòria de la gran escultura en polièster que Joan Miró va realitzar per al barri de la Défense de París i que va inaugurar el 1978 i que al MNAC es veurà confrontada amb el mural que va fer el mateix any amb Joan Gardy Arrigas per a l'edifici de l'empresa IBM, informen aquest dijous el MNAC i la Fundació Miro en un comunicat.
El MNAC s'afegeix així a equipaments com el Gran Teatre del Liceu, el Festival de Perelada i el Museu Reina Sofia, entre d'altres, que s'han adherit amb propostes pròpies al 50è aniversari de la fundació.