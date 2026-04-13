El MNAC estudia la resolució de la jutgessa sobre el trasllat de les obres de Sixena

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha rebut la resolució del jutjat d'Osca sobre el trasllat de les obres murals de Sixena i l'està estudiant, segons han informat aquest dilluns a Europa Press fonts de la pinacoteca.
La resolució de la jutgessa ha determinat que les pintures han de ser entregades a Aragó i reintegrades al seu emplaçament original, el monestir de Santa Maria de Sixena, en un termini de 56 setmanes.
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha afirmat que es posarà en contacte amb el MNAC per analitzar la resolució de la jutgessa.