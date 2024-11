El MNAC estima un pressupost d'entre 100 i 120 milions per a la seva ampliació

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) estima un pressupost d'"entre 100 i 120 milions" per al projecte arquitectònic i la museografia del nou museu resultat de l'ampliació de la pinacoteca del Pavelló Victòria Eugènia de Barcelona.

En una trobada amb mitjans aquest dilluns, el director del MNAC, Pepe Serra, i el gerent, Josep Desquens, han explicat que es tracta d'una estimació de cost que està "en procés de diàleg amb les administracions" implicades i que no es tracta de fets consumats.

Serra ha dit que el concurs arquitectònic està en la fase en què s'ha seleccionat les cinc propostes finalistes, i ha afirmat que preveu que la guanyadora es conegui el març del 2025.

El director de la pinacoteca ha incidit en la idea d'"un sol museu" en dues seus, ha recordat que les propostes es presenten de manera anònima i que ara els cinc projectes finalistes seleccionats reben una remuneració per completar la seva proposta.

Desquens ha detallat que en l'apartat arquitectònic 69 milions d'euros estarien destinats al Palau Victòria Eugènia, 12 a la connexió entre les dues seus i 12,7 a les transformacions del Palau Nacional, als quals cal sumar honoraris i impostos que s'ha calculat en 13,7 milions d'euros.

PROJECTE "EN MARXA"

Quant a la museografia --que no està inclosa en el concurs arquitectònic i que s'ha de convocar en un futur-- serien 7 milions per al Pavelló Victòria Eugènia i 6 per al Palau Nacional, als quals caldria sumar honoraris.

El director del MNAC ha assegurat que el projecte per a la transformació del museu amb la seva ampliació "està en marxa" i que serà la culminació del gran museu concebut per Joaquim Folch i Torres el 1934.