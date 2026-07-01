El MNAC entrega una avaluació de riscos sobre els murals de Sixena i demana informació a Aragó

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentat al jutjat d'instrucció 2 d'Osca un informe d'avaluació de riscos parcial i incomplet sobre el trasllat de les obres murals al monestir de Santa Maria de Sixena, i ha demanat a Aragó que proporcioni la informació "necessària i imprescindible" perquè pugui redactar la fase de descàrrega i desembalatge i de reinstal·lació.
En l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, requereix a l'Institut de Patrimoni Cultural Espanyol (IPCE) i al Centre Internacional d'Estudis per a la Conservació i la Restauració dels Béns Culturals (Iccrom) la revisió i validació de l'informe, i ha demanat al jutjat suspendre el termini del cronograma establert fins que Aragó proporcioni la informació necessària per a l'avaluació.
En l'informe de riscos analitza els de curt termini, que s'indiquen en ordre cronològic, i els de llarg termini, en què el més rellevant és la "interrupció de l'equilibri físic-químic que poden patir les pintures murals en ser traslladades".
NIVELL CRÍTIC EN ELS TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGE
Pel que fa als riscos a curt termini, el MNAC observa com a nivell crític la fase de treballs previs i condicionament i de fragmentació i desmuntatge i ho veu "inassumible/inacceptable" amb els coneixements actuals, requereix un estudi en profunditat de l'estratègia tècnic i ho veu supeditat a la realització d'assajos previs.
En la fase 3, d'embalatge i càrrega, el MNAC veu un nivell de risc moderat-alt i ha identificat "riscos importants que requereixen una supervisió tècnica constant i mesures de mitigació específiques".
En la fase 4, de transport per carretera, el nivell de risc és moderat, segons el MNAC, i els riscos detectats es poden gestionar mitjançant protocols estàndard i seguiment, per la qual cosa es requereix una bona planificació i estratègia tècnica dels embalatges.
SENSE INFORMACIÓ
Pel que fa a la fase 5, de descàrrega i embalatge, i la fase 6, de reinstal·lació, el museu ha assegurat que "no s'ha pogut fer l'avaluació per manca d'informació", d'una banda, sobre la zona de descàrrega, l'espai de desembalatge i el seu recorregut i, de l'altra, sobre l'espai on es reinstal·laran les pintures i el sistema de col·locació.
Sobre els riscos a llarg termini, el museu ha afirmat que les condicions de l'espai on es traslladaran les pintures són elements crítics per a la seva conservació, i ha subratllat que, en el moment de redactar l'informe, "no ha disposat de la informació necessària per poder avaluar l'impacte de les futures condicions de conservació de les pintures".
El museu ha indicat que, amb l'aportació de l'informe d'avaluació de riscos, compleix la fase 2 del cronograma aprovat en la interlocutòria del mes d'abril.
El MNAC ha reiterat l'extrema fragilitat de les pintures murals i ha subratllat que, malgrat la seva experiència en el trasllat d'obres d'art, "no té capacitat" per dur a terme un operatiu d'aquesta envergadura i complexitat.
Així mateix, ha remarcat que l'informe és "parcial i incomplet", ja que no disposa de la informació per part d'Aragó, fet que impedeix avaluar els riscos derivats del canvi d'estat de les pintures i de la interrupció o modificació de les condicions d'estabilitat, i ha reclamat la validació per part d'un comitè d'experts del màxim prestigi.
Finalment, el MNAC ha assenyalat la "impossibilitat de continuar avançant en les fases següents de compliment del cronograma" fins que l'informe d'avaluació de riscos estigui complet.