El MNAC diu que els estudis indiquen que les pintures de Sixena "no suporten la vibració"

Afirma que són químicament molt reactives i veu "risc elevadíssim" en un trasllat

BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha alertat aquest dijous de la fragilitat dels murals de Sixena i la seva sensibilitat als canvis ambientals, i ha assenyalat que els estudis que s'han fet a nivell físic constaten que aquestes pintures i les reintegracions "no suporten la vibració".

En una atenció als mitjans, la cap de l'Àrea de Restauració i Conservació Preventiva del MNAC, Carme Ramells, ha dit: "Entenem que un trasllat, un canvi d'emplaçament, podria suposar malmetre les pintures i és un risc elevadíssim".

Ramells ha volgut deixar clar que no s'està davant unes pintures murals, sinó davant un "artefacte després d'una sèrie d'intervencions" en l'operació per salvar-les arran de l'incendi que van patir i rescatades mitjançant la tècnica de l''strappo' --entre un 35% i un 38% són reintegracions amb guix, ha dit--.

Amb aquesta tècnica, ha explicat, s'hi han afegit altres materials, com un adhesiu de caseïnat càlci, a més d'estar dotades d'un altre suport i que fan servir l'expressió "pintures murals arrencades i traspassades a tela".

Ha dit que la fragilitat de les pintures de Sixena ha estat comprovada científicament i que, a més, aquestes obres van patir un incendi i van estar exposades a temperatures elevades que van arribar a gairebé 1.000 graus, que va alterar els colors de les obres.

La conservadora ha volgut recordar que existeix un control de la qualitat de l'aire a la sala on s'exposen les obres, no només d'humitat i temperatura, i també té aire filtrat per mantenir l'estabilitat de les pintures.

Ha advertit que són químicament molt reactives, "un petit còctel explosiu", pels components dels productes que es van fer servir en l'entelat de les pintures, i que si apareixen modificacions que n'alterin les condicions físiques i químiques estables es poden desencadenar reaccions químiques, com la generació de sal.

Ha dit que aquesta formació de sal pot tenir com a conseqüència "el despreniment de partícules de pintura", amb micropèrdues que es poden anar succeint.