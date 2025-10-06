El MNAC demana un informe al Ministeri de Cultura sobre el trasllat de les obres de Sixena

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha sol·licitat un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE) del Ministeri de Cultura perquè realitzi un informe pericial consistent en un projecte de conservació sobre el canvi d'ubicació de les obres de Sixena, situades actualment a la sala 16 del museu, per "assegurar la preservació del patrimoni cultural".
En el document, també dirigit al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d'Osca, el MNAC assegura que l'IPCE és "l'organisme que compta amb una major especialització, solvència i prestigi dins del panorama espanyol per auxiliar al jutjat en la decisió sobre les àrdues i arriscades actuacions que han d'escometre's per a l'íntegre compliment de la sentència", han informat fonts jurídiques.
Assenyala que les pintures murals constitueixen un Bé d'Interès Cultural i que "estan sotmeses a la protecció i tutela de l'Estat".
"La conservació i preservació de les pintures murals del Monestir de Sixena, i la necessitat que les activitats encaminades al compliment de la sentència condemnatòria no menyscabin aquests principis, no són finalitats exclusives dels poders públics autonòmics, sinó que és un deure constitucional que incumbeix també a l'Estat", afegeix.
Assegura que, en el que concerneix a l'Ajuntament de Villanueva de Sijena, consta un escrit presentat per la seva direcció lletrada, de 25 de juliol de 2025, en el qual "al·ludeix al gran encert a sol·licitar aquesta ajuda [al Ministeri de Cultura] per part del President del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, que, finalment ha caigut en el compte que la Diputación General de Aragón (DGA) ni els seus tècnics no poden per si sols culminar amb èxit l'operació de l'execució d'aquesta sentència".
Sobre l'IPCE, el MNAC defensa l"absoluta idoneïtat d'aquest Institut per participar i intervenir, auxiliant al Jutjat, en la seva funció de garantia de la correcta execució de la sentència".