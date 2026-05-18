El MNAC demana anul·lar la interlocutòria que desestimava un informe de l'IPCE sobre les obres de Sixena

Al·lega que la resolució vulnera el dret a fer servir proves per a la seva defensa
BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentat un incident de nul·litat d'actuacions contra la interlocutòria del jutjat d'instrucció 2 d'Osca que denegava la petició d'un informe pericial de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE) del Ministeri de Cultura sobre les pintures murals del monestir de Santa Maria de Sixena (Osca).
En l'escrit, presentat divendres i consultat per Europa Press, el MNAC recorda que el 6 d'octubre del 2025 va demanar la pràctica d'una prova pericial en què se sol·licitava a l'IPCE l'elaboració d'un informe "consistent en un projecte de conservació referit al canvi d'ubicació del conjunt pictòric" exposat al museu català per assegurar la preservació del patrimoni cultural.
Les pintures murals de Sixena estan qualificades com a bé d'interès cultural, categoria de màxima protecció dels béns historicoartístics segons la llei de patrimoni històric espanyol, i el MNAC ha recordat que una de les funcions de l'IPCE és l'elaboració d'informes en matèria de conservació de béns culturals.
El 27 d'octubre el tribunal d'Osca va dictar una providència en què rebutjava la petició de prova pericial, davant la qual el MNAC va presentar un recurs, que va ser desestimat el 10 d'abril del 2026 en afirmar que, en formar part el Ministeri de Cultura del consorci del MNAC, no seria un "informe pericial independent".
El MNAC ha presentat un incident de nul·litat davant aquesta decisió del jutjat d'Osca en considerar-se "part legítima" en el procediment, i ha al·legat que la interlocutòria impugnada vulnera el seu dret fonamental a fer servir mitjans de prova pertinents per a la seva defensa.
El museu assegura en l'escrit que la prova pericial va ser proposada abans que s'establís un cronograma per executar la sentència sobre els murals de Sixena, i ha considerat que "pot contribuir a aclarir" la manera com el MNAC l'ha de complir.
El MNAC ha sostingut que la interlocutòria impugnada nega la prova pericial proposada "sense fer el judici de pertinència exigit constitucionalment", i ha afirmat que la resolució del jutjat no rebutja la prova perquè sigui impertinent, sinó per una raó absolutament aliena al judici de pertinència.
"INDEFENSIÓ MATERIAL"
El museu assegura que la inadmissió de la prova provoca "una indefensió material, ja que el priva d'un parer tècnic imprescindible i insubstituïble perquè el tribunal decideixi la manera concreta de compliment de la sentència condemnatòria", i ha afegit que això suposa, a la pràctica, una deixadesa de les funcions constitucionals que corresponen al tribunal en relació amb el patrimoni cultural espanyol.
Per això, el MNAC demana que s'anul·li la interlocutòria desestimatòria del recurs presentat pel museu, que es retrotraguin les actuacions al moment anterior a la resolució d'aquesta interlocutòria i que se'n dicti una altra en el seu lloc que acordi lliurar ofici a l'IPCE perquè elabori l'informe pericial.