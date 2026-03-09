El MNAC connectarà amb el Palau Victòria Eugènia per un passadís cobert i començarà les obres el 2028

Illa afirma que el MNAC podrà desplegar tot el seu potencial i Urtasun que els museus han de ser espais vius
BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentat aquest dilluns el seu projecte arquitectònic d'ampliació al Palau Victòria Eugènia, que comptarà amb un passadís cobert entre aquesta nova seu i la del Palau Nacional, i les obres de construcció del qual està previst que comencin el primer trimestre del 2028.
En un acte amb el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del patronat del MNAC, Jaume Oliveras, i el director del museu, Pepe Serra, amb una nodrida representació institucional i del sector cultural, l'ampliació ha començat a caminar amb l'horitzó que una primera part estigui enllestida el tercer trimestre del 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Universal del 1929.
El projecte arquitectònic guanyador, d'Harquitectes i Christ & Gantenbein, preveu la rehabilitació del Palau Victòria Eugènia amb una nova entrada al museu a la plaça Carles Buïgas, la connexió sota rasant amb el Palau Nacional i la rehabilitació parcial del Palau Nacional.
En representació dels despatxos d'arquitectura, Josep Ricart ha afirmat que al Palau Victòria Eugènia aprofitarà els seus atributs, ja que va ser projectat fa un segle com un espai per a l'exhibició, ha subratllat que l'entrada per la plaça Carles Buïgas reforçarà la idea de "museu com a recorregut", i ha dit que el passadís que connectarà les dues seus serà humanístic.
112,7 MILIONS
El cost estimat del projecte arquitectònic és de 112.669.267,09 euros, dels quals la Generalitat aporta un 50%, l'Estat un 30% i l'Ajuntament de Barcelona, un 20%, i els terminis són la redacció de l'avantprojecte el segon trimestre d'aquest any, el projecte bàsic entre el segon i el quart trimestre i el projecte executiu entre el quart trimestre del 2026 i el segon trimestre del 2027.
El calendari contempla entre el tercer trimestre del 2027 i el primer trimestre del 2028 per licitar les obres de construcció, el primer trimestre del 2028 per iniciar les obres --dividides en dos grans blocs i diversos lots-- i la finalització d'obres del primer lot per al tercer trimestre del 2029.
VAIXELL INSÍGNIA
Salvador Illa ha assegurat que amb aquesta ampliació el MNAC podrà desplegar tot el seu potencial, ha erigit aquest projecte com el "vaixell insígnia" per posar en valor el patrimoni artístic català, i ha dit que la cultura és més necessària que mai en temps d'incertesa.
Urtasun ha destacat que els museus del segle XXI han de ser espais vius, places públiques de la cultura, ha remarcat que l'ampliació és més que una nova obra arquitectònica, sinó que suposa una nova etapa per a la institució, i ha subratllat la cooperació entre institucions.
Collboni ha situat aquesta ampliació dins la gran transformació que viurà la muntanya de Montjuïc, i ha emfatitzat el "floriment cultural" de Barcelona en museus com l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona i el futur Museu Carmen Thyssen.
AMPLIACIÓ LEGÍTIMA I NECESSÀRIA
El director del museu, Pepe Serra, ha subratllat que és un "dia assenyalat per al museu, la ciutat i el país", i l'inici d'una ampliació legítima i necessària que permetrà fer possible la missió de la pinacoteca, mostrar de manera permanent la creació artística a Catalunya durant tota la seva història fins a l'actualitat, a més d'adaptar-lo al segle XXI.
El MNAC va anunciar que el 2027 la seu del Palau Nacional tancarà la primera planta, on hi ha les sales d'art modern i contemporani, per l'ampliació de la pinacoteca, i que no tindrà exposicions temporals el 2027, 2028 i 2029.