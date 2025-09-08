El MNAC aporta nous informes sobre les obres de Sixena que alerten del risc de danys

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentat aquest dilluns un escrit d'oposició a l'execució de la sentència de les pintures murals del monestir de Sixena (Osca) en el qual aporta nous informes que prioritzen la preservació de l'obra, alerten de la seva fragilitat i assenyalen el risc de "danys irreparables" en un trasllat.
En un comunicat, el museu proposa un cronograma alternatiu, detallat i per fases, que també inclou les aprovacions administratives necessàries i els procediments i normes d'actuació estàndards de caràcter internacional i "qüestiona" el calendari proposat per Aragó tant en els procediments com en els requeriments per actuar i prendre decisions.
Un dels informes és de Simona Sajeva, que complementa un estudi del 2016, que analitza la fragilitat de les pintures i assenyala els "punts crítics" del calendari proposat pel Govern d'Aragó, i un altre de l'International Center for Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) que recomana una avaluació exhaustiva dels riscos abans d'emprendre qualsevol acció relacionada amb la reubicació.