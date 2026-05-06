El MNAC adjudica el trasllat de les pintures profanes de Sixena (Osca) a l'empresa SIT

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
El Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha adjudicat el contracte per a la desinstal·lació, embalatge, transport i desembalatge de les pintures profanes del monestir de Santa Maria de Sixena (Osca) a l'empresa SIT, l'única que es va presentar al concurs, segons ha pogut saber Europa Press.
L'empresa guanyadora del concurs ha estat la madrilenya SIT Proyectos, Diseño y Conservación, segons informen aquest dimecres 'El Punt Avui' i 'El Periódico'.
L'import d'adjudicació és de 51.659,74 euros sense IVA, que amb IVA arriba als 62.508,29 euros, i el contracte fixa el termini d'execució dels treballs entre el 15 de maig i el 30 de novembre.
L'objecte del contracte és dur a terme la desinstal·lació de la ubicació actual de les pintures profanes, exposades a la sala 17 de la col·lecció permanent del MNAC, la provisió d'embalatges adequats a la seva tipologia i el transport fins al monestir, a Vilanova de Sixena.
També el desambalatge de les pintures i totes les actuacions derivades d'aquests transports i, atenent que es tracta de pintura al fresc, arrencades i traspassades a tela, els embalatges i els transports s'han de dur a terme en condicions que en garanteixin la conservació.
El MNAC ha assegurat que el trasllat d'aquestes pintures profanes és particular perquè les seves característiques i estat de conservació són "tècnicament diferents" als murals.