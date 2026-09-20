El MMVV tanca la seva 38a edició amb 170.000 assistents, un 9% més que el 2025

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), celebrat del 16 al 20 de setembre, ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, xifra que suposa un increment del 9% respecte el 2025, i amb la participació de 1.300 professionals.
El 60% dels espectadors prové de fora de la comarca d'Osona (Barcelona), on se celebra l'esdeveniment, i un 20% dels quals han assistit entre divendres i diumenge ho ha fet per primera vegada, ha informat l'organització en un comunicat.
El moment de màxima afluència es va registrar durant el concert de Ginestà del dissabte a la plaça Major de Vic (Barcelona), que va congregar unes 12.500 persones.
Per la mateixa plaça van passar unes 18.000 persones el divendres i unes 27.000 el dissabte en total.
72 PROPOSTES ARTÍSTIQUES
L'esdeveniment ha comptat amb 72 propostes artístiques: 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte; 32 presentacions de nous discos i 5 coproduccions i col·laboracions.
El MMVV Pro Catalan Arts ha reunit 1.300 assistents, el 80% dels quals catalans, el 15% de la resta d'Espanya i el 5% internacional, amb representació de 24 països.
En aquesta edició s'han venut unes 5.600 entrades, i s'han esgotat en concerts d'artistes com Nacho Vegas, Rebe, Romàntic Dimoni o Marina Herlop.
El MMVV 2026 ha estat organitzat per l'Ajuntament de Vic mitjançant l'Organisme Autònom de Fires i Mercats (Barcelona) i ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través de l' Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), el Ministeri de Cultura via l'Institut de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) i la Diputació de Barcelona a través de l'Oficina de Difusió Artística (ODA).