Mitjans aeris es reincorporen a l'extinció de l'incendi de La Palma després d'una nit de treballs per terra

Hi ha 4.255 veïns desallotjats i les flames han afectat de moment 4.650 hectàrees



SANTA CRUZ DE LA PALMA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats responsables de la gestió de l'incendi forestal iniciat aquest dissabte a la matinada a la zona de Puntagorda (La Palma) han decidit mantenir de moment les evacuacions dels 4.255 veïns de Tijarafe i Puntagorda, desallotjats per precaució.

Així s'ha posat aquest diumenge de manifest durant la roda de premsa per informar de les últimes hores de l'evolució de les flames que han afectat de moment unes 4.650 hectàrees, si bé la nit ha estat favorable per la millora de les condicions meteorològiques, mentre que acualment es treballa perquè l'incendi no s'estengui al nord.

El president de les illes Canàries, Fernando Clavijo, ha explicat que durant la nit més d'un centenar d'efectius han treballat per terra i que durant el matí els onze mitjans aeris han reprès l'activitat, operant al mateix temps tres o quatre recursos.