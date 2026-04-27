La missió a Gaza de la Global Sumud Flotilla parteix de Sicília amb cinquanta vaixells

MADRID, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
Més de mig centenar d'embarcacions han salpat aquest diumenge des de l'est de Sicília rumb al Mediterrani oriental en el que constitueix la mobilització marítima civil coordinada més important de la Global Sumud Flotilla fins avui, que supera així la del 2025 que va acabar amb la intercepció, per part de l'exèrcit d'Israel, dels vaixells involucrats i amb gairebé mig miler d'activistes detinguts.
Des del port Xifonio d'Augusta, fins a 56 embarcacions han partit rumb a l'est en "la mobilització marítima civil coordinada més gran" de la Global Sumud Flotilla, que ha descrit així la missió en un comunicat, que dona el tret de sortida al que l'organització ha descrit com "una fase operativa caracteritzada per una presència constant, visibilitat internacional i creixents repercussions polítiques".
"La flotilla parteix amb objectius clars: desafiar el bloqueig il·legal israelià, impulsar l'obertura d'un corredor humanitari permanent i intensificar la pressió internacional coordinada sobre els governs i les empreses còmplices d'aquesta imposició", planteja la nota, que apel·la a la Declaració de Brussel·les, assumida dimecres passat al final d'un congrés parlamentari impulsat per l'organització.
En el trajecte, les embarcacions tindran un acompanyament internacional amb la presència del vaixell Arctic Sunrise de Greenpeace i de la nau de rescat Open Arms "que naveguen amb la flota civil com a part del seu ampliat marc humanitari i de seguretat". "La seva presència constant reforça tant la capacitat operativa de la missió com el creixent consens global al voltant dels esforços per desafiar el bloqueig il·legal israelià i garantir un accés humanitari segur", ha subratllat.