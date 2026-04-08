Mishima publica 'Només amics', l'adaptació al català de 'Back to friends' de Sombr

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Mishima ha publicat 'Només amics', l'adaptació al català de 'Back to friends', la cançó de Sombr, informa la banda barcelonina en un comunicat d'aquest dimecres.
Aquesta cançó s'afegeix a les altres versions en català de Mishima a partir d'èxits mundials --com 'Roses' ('Flowers' de Miley Cyrus), 'La diablessa' ('La diabla' de Xavi) i HdHFMD ('DtMF' de Bad Bunny).
La banda celebrarà la quarta edició de 'La nit de les roses' a Camós (Girona) el 18 d'abril, a Barcelona el 22, el 24 a Bellvís (Lleida) i el 25 a Reus (Tarragona); i estarà acompanyada per noms de la literatura catalana com Eva Baltasar, Pol Guasch, Carlota Gurt, Biel Mesquida, Dolors Miquel o Gabriel Ventura.