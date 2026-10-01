Mishima farà una gira al desembre per ciutats de Catalunya i València

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La banda catalana Mishima farà una gira aquest desembre per diverses ciutats de Barcelona i la Comunitat València, informa en un comunicat aquest dijous.
La gira nadalenca començarà l'11 de desembre a la sala Stroika de Manresa (Barcelona) i continuarà el 12 a la sala Zero de Tarragona, el 17 al Loco Club de València, el 19 al Cafè del Teatre de Lleida, el 23 a la sala Apolo de Barcelona i el 26 a la sala La Mirona de Salt (Girona).
El grup dona així continuïtat a una tradició que es manté des de fa 19 anys, mentre prepara les cançons del seu següent disc, que veurà la llum a la primavera.