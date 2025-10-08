Mishima anuncia set concerts per Nadal i un per Reis

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La banda barcelonina Mishima ha anunciat set concerts per Nadal --cinc a Catalunya, un a València i un altre a les Balears-- i un "per primera vegada" per Reis, informa en un comunicat aquest dimecres.
Els concerts de Nadal seran el 12 de desembre a L'Antic Molí d'Ulldecona (Tarragona); el 13 a la Sala Zero de Tarragona; el 19 al Loco Club de València; el 20 al Cafè del Teatre de Lleida; el 23 a l'Apolo de Barcelona; el 27 a La Mirona de Salt (Girona); i el 28 al Teatre Lloseta de Mallorca.
D'altra banda, el concert de Reis serà el 10 de gener a la sala El Torín d'Olot (Girona)