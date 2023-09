Mireia Vargas-Urpí, Premi PEN Català de Traducció per 'L'home dels ulls compostos' de Wu Ming-yi

El guardó està dotat amb 4.000 euros

La traductora i professora Mireia Vargas-Urpí ha guanyat el Premi PEN Català de Traducció per la versió en català de 'L'home dels ulls compostos' (Editorial Chronos) del taiwanès Wu Ming-yi, ha anunciat la presidenta del jurat, Dolors Udina, aquest divendres en una roda de premsa telemàtica.

El jurat ha valorat la qualitat amb la qual la traductora ha sabut reproduir en català els diversos estils i registres de la novel·la per acostar els lectors a "l'estranyesa d'un món real i fantàstic culturalment molt desconegut".

També ha reconegut l'estímul que aquesta obra pot representar per a escriptors, traductors i lectors en català en introduir "elements molt diferents" als quals estan acostumats, i ha afegit que reivindicar la diversitat és un dels objectius fundacionals del PEN.

Vargas-Urpí ha celebrat que el premi valori la feina dels traductors, "tants anys invisible", i ha assegurat que rebre'l l'honora pel seu caràcter simbòlic, perquè considera que hi ha poques traduccions del xinès i consolidar una carrera requereix molt sacrifici.

Ha dit que confia que el PEN Català de Traducció, dotat amb 4.000 euros, també serveixi per reivindicar "la diversitat de la literatura xinesa, molt estereotipada", i ha defensat que cada traducció és un aprenentatge.

ECOFICCIÓ SOBRE EMPATIA, RECORDS I ESCRIPTURA

A 'L'home dels ulls compostos' hi conflueixen l'"ecoficció" realista i els mites dels aborígens taiwanesos per reflexionar sobre com l'empatia, els records i l'escriptura poden guarir les ferides de l'ànima.

La convocatòria havia rebut 23 obres i es van seleccionar 4 finalistes: a més de Vargas-Urpí, optaven al guardó Josefina Caball per 'El color porpra' d'Alice Walker (Proa); Susanna Fosch per 'La sang del cel' de Piotr Rawicz (Edicions Afers) i Corina Oproae per 'L'estiu que la mare va tenir els ulls verds' de Tatiana Tîbuleac (Amsterdam Llibres).