Miqui Otero celebra que Sant Jordi sigui "un moment de retrobament" amb els lectors

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor Miqui Otero, que acaba de publicar la novel·la 'Orquesta', ha assegurat que Sant Jordi s'ha convertit en "un moment de retrobament molt bonic" amb els lectors.

Ha explicat a Europa Press que fins i tot li "sonen la cara i el nom" de les persones que cada any repeteixen, lectors que van envellint amb ell i han llegit les obres anteriors.

Otero s'ha sorprès que des de primera hora hi hagués "moltíssima gent" al carrer, i ha remarcat que és diferent al primer Sant Jordi postpandèmic en què hi va haver una explosió d'alegria per sortir de casa.