Minut de silenci a Lleida per l'assassinat d'una veïna diumenge

LLEIDA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor; diversos regidors, representants de cossos de seguretat i entitats, i veïns de la ciutat s'han reunit aquest dilluns a la plaça de la Paeria de Lleida per guardar un minut de silenci per l'assassinat d'una dona diumenge.
Larrosa ha manifestat que la ciutat està de dol i ha apel·lat a la ciutadania perquè participi a les 19.00 hores en una concentració de rebuig i en la lectura d'un manifest per condemnar la mort violenta d'aquesta veïna.
A més, el consistori ha decretat 3 dies de dol en els quals la bandera de la ciutat lluirà a mitja asta i amb un crespó negre, i l'edifici de la Paeria s'il·luminarà de color lila.
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home de 65 anys com a presumpte autor de la mort violenta de la dona, de 53 anys, en un domicili del carrer Ciutat de Fraga de Lleida.
Després d'arribar al lloc dels fets, els Mossos van activar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que només va poder confirmar la mort de la víctima.