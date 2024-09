El ministre de Cultura d'Itàlia presenta la seva dimissió després d'admetre un 'affaire' amb una influencer

Meloni accepta finalment la seva renúncia i nomena Alessangro Giuli com el seu substitut



MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura d'Itàlia, Gennaro Sangiuliano, ha presentat aquest divendres la seva dimissió "irrevocable" després d'admetre que va mantenir una relació extramatrimonial amb la influencer i empresària María Rosaria Boccia, a la qual va nomenar suposadament assessora per a grans esdeveniments, una decisió que després hauria revertit.

Sangiuliano ha abandonat el càrrec malgrat el suport rebut per la primera ministra, Giorgia Meloni, a la qual ha donat les gràcies per defensar-li i pel seu "afecte" en un moment difícil. "Estic orgullós dels resultats obtinguts", ha indicat en relació amb les polítiques culturals adoptades durant el seu temps en el càrrec.

"Després de moltes reflexions, en dies dolorosos i plens d'odi cap a mi per part de cert sistema de mitjans de comunicació, he decidit dimitir irrevocablement com a ministre de Cultura", assenyala la missiva, que subratlla la importància de les institucions italianes.

"Soc conscient d'haver tocat una fibra sensible i d'haver suscitat moltes enemistats en haver triat revisar el sistema de contribucions al cinema buscant més eficàcia i menys balafiament. Aquest treball no pot veure's tacat i sobretot frenat per xafarderies", ha aclarit abans d'afirmar que anirà "al fons de l'assumpte (...) i prendrà mesures contra els qui hagin publicat notícies falses en els últims dies".

La polèmica, coneguda com 'Boccia Gate' en relació amb el nom de la influencer ha esquitxat al Govern de Meloni, que va decidir rebutjar en un primer moment la renúncia de Sangiuliano. Tanmateix, després de rebre aquesta segona carta de dimissió, la primera ministra italiana ha anunciat el nomenament d'Alessandro Giuli com el seu substitut.

Meloni, per la seva banda, ha agraït sincerament a Sangiuliano el seu treball "extraordinari" i ha destacat que es tracta d'un "home honest" que ha permès al Govern italià "aconseguir resultats importants en la reactivació i valorització del gran patrimoni cultural italià, fins i tot fora de les fronteres nacionals". "Les accions per rellançar la cultura nacional continuaran", ha puntualitzat en un missatge difós a través de la xarxa social X.

Sangiuliano, de 62 anys i antic periodista de la cadena de televisió italiana RAI, ha destacat que la Cort d'Auditors està valorant la possibilitat d'obrir una investigació sobre l'assumpte: "M'alegro perquè així tindré l'oportunitat de demostrar que ni un sol euro dels fons públics ha acabat en mans de Maria Rosaria Boccia", recull el diari 'Corregués della Sera'.

El cas es va fer públic després que la pròpia Boccia difongués una fotografia junt amb Sangiuliano anunciant el seu nomenament com a assessora, un càrrec que suposadament el ministre mai li va concedir. Sangiuliano ha negat des de llavors que la influencer --que ho va acompanyar en vuit viatges oficials durant l'estiu-- exercís aquest treball, i ha afirmat que les seves despeses van ser pagades per ell mateix.

Boccia, per la seva banda, ha difós diversos documents interns del Ministeri i ha assegurat que va participar en reunions prèvies al cim de ministres del G7 a Nàpols.