El Ministeri de Sanitat reunirà dimarts les autonomies sobre l'emergència de la verola del mico

L'últim mes es van notificar 22 casos a Catalunya



MADRID, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat reunirà dimarts 20 d'agost la 'ponència d'alertes' de què formen part representants de totes les comunitats autònomes per debatre si es modifica alguna recomanació de vigilància o vacunació, arran de l'emergència sanitària internacional pel brot de mpox --conegut abans com a verola del mico-- a Àfrica.

Dilluns 19 d'agost s'haurà reunit un grup tècnic per posar en comú i discutir les actuacions que es derivin de l'emergència: hi participaran el Centre Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el Centre Nacional d'Epidemiologia, el Centre Nacional de Microbiologia, la Divisió de VIH i Vacunes.

El mateix dilluns 19, Espanya participarà en el Comitè de Seguretat Sanitària de la UE junt amb la resta de països per analitzar la situació.

Des de l'inici del brot el 2022 s'han notificat a Espanya 8.104 casos confirmats d'infecció per mpox en 17 comunitats autònomes.

Enguany, fins al 8 d'agost s'han notificat a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (Renave) un total de 264 casos de mpox, la majoria dels casos en homes amb una mitjana d'edat de 37 anys i nascuts a Espanya.

L'últim mes, es van notificar casos en 9 comunitats: Comunitat de Madrid (116 casos), Andalusia (67), Catalunya (22), Balears (10), Comunitat Valenciana (11), Galícia (6), Castella-la Manxa (6), País Basc (5), Castella i Lleó (3), Canàries (3), Extremadura (1) i Múrcia (1).

El Ministeri també ha recordat que la vacunació a Espanya es va iniciar al juny de 2022 i les indicacions actualment són per a grups de risc.

Aquests grups són persones amb pràctiques sexuals de risc, especialment però no exclusivament GBHSH (gais, bisexuals i homes que tenen sexe amb homes) i persones amb risc ocupacional, com ara personal sanitari en consultes especialitzades en atenció d'ITS/VIH que atén persones amb pràctiques d'alt risc i personal de laboratori que treballa amb mostres potencialment contaminades amb virus monkeypox, o personal de desinfecció de superfícies en locals específics on hi ha relacions sexuals de risc, sempre que no es pugui garantir l'ús adequat d'elements de protecció individual. A més, els contactes estrets que no hagin passat la malaltia.

L'OMS ha decretat l'emergència de salut pública de preocupació internacional, el seu nivell d'alerta més alt, pel brot de mpox a Àfrica, sorgit a República Democràtica del Congo (RDC) i causat per un nou cep més greu i letal.

El nombre de casos enguany ha superat el total de l'any passat, amb més de 14.000 diagnòstics i 524 morts.