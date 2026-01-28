El Ministeri de Cultura concedeix ajuts a 3 projectes catalans de salvaguarda del patrimoni

Ananda Manjón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Cultura, a través de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, ha concedit ajuts a 3 projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial a Catalunya, per un valor total de 45.134,16 euros.
L'objectiu és promoure la recerca, transmissió, protecció i promoció d'aquesta tipologia de patrimoni, informa el Ministeri aquest dimecres en un comunicat.
Entre els projectes seleccionats a Catalunya figuren un de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sobre la preservació, l'estudi i la valoració de les construccions de pedra seca a la serra de Montsant, i el de la Universitat de Lleida referit als sabers tradicionals al sud de la comarca del Segrià.
També ha estat seleccionat un projecte de recerca etnològica dels usos tradicionals del bosc i la seva evolució al municipi d'Alt Àneu, presentat pel municipi de la localitat.
Un total de 18 projectes de 9 comunitats autònomes s'han vist beneficiats pels ajuts del Ministeri per a la recerca, transmissió, protecció i promoció d'aquesta tipologia de patrimoni, amb un import total de 234.000 euros.