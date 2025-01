El Ministeri de Cultura adquireix la Casa Gomis del Prat (Barcelona) per 7,2 milions

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciat aquest dimarts que el seu ministeri ha adquirit la Casa Gomis del Prat de Llobregat (Barcelona) per 7,2 milions d'euros per posar aquest equipament a disposició de tota la ciutadania i convertir-lo "en un centre cultural 100% públic".

En unes declaracions durant una visita a aquest espai amb la consellera de Cultura de la Generalitat, Sonia Hernández, i l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha definit la Casa Gomis com una "joia arquitectònica" i una obra referent del racionalisme català, i creu que adquirint aquest espai es compleix amb el mandat, en les seves paraules, de preservació del patrimoni.

"Això avui passa a ser de la ciutadania, de l'administració, per a la seva conservació, per a visites, per ser un centre cultural 100% públic i per a la seva investigació, pel grandíssim valor que té" , ha afegit.