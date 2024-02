La minisitra d'Igualtat, Ana Redondo, sobre el cas Dani Alves: "Quan hi hagi sentència ho valorarem"

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha assegurat aquest dijous sobre el cas Alves que el procediment "continua endavant" i que quan hi hagi sentència, ho valoraran.

"És un tema que està sub iudice, el procediment continua endavant i, per tant, el nostre respecte al procediment. Quan hi hagi sentència, ho valorarem", ha assenyalat la ministra en unes declaracions als mitjans en arribar a l'esmorzar informatiu d'Europa Press en el qual intervé la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.

El futbolista Dani Alves va negar dimecres davant el tribunal que el jutja haver agradit sexualment una noia a la discoteca Sutton, va plorar durant la declaració i va defensar que van tenir sexe consentit: "No soc aquest tipus d'home, no soc violent".

Va declarar a l'Audiència de Barcelona en el judici en el qual està acusat d'agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton el 30 de desembre del 2022, per la qual cosa la Fiscalia reclama una condemna de 9 anys de presó i la denunciant de 12.

Durant la declaració, es va posar a plorar i la presidenta del tribunal li va preguntar si necessitava aturar l'explicació, a la qual cosa es va negar i li van acostar uns mocadors.