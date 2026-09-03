Millora la circulació a l'AP-7 a Cerdanyola, que manté un carril tallat

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 manté aquest dijous al matí un dels carrils tallats a l'altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) cap a Tarragona i la circulació ha millorat després de les complicacions generades per l'incendi d'un vehicle a primera hora del matí.
Concretament, cap a les 12.00 hores hi ha retencions d'uns 7 quilòmetres, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).
L'incident ha obligat a tallar la via al voltant de les 7 hores i, una mitja hora després, s'ha reobert un carril al trànsit.