BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El britànic Miles Kane actuarà a Bilbao, Madrid, València i Barcelona el febrer del 2026 per presentar el disc 'Sunlight in the shadows' i les entrades es posaran a la venda general aquest divendres, amb prevenda dimecres.
Tocarà l'11 de febrer a la sala Santana 27 de Bilbao, el 16 a la Wagon de Madrid, el 17 a la Moon de València i el 18 a la Razzmatazz de Barcelona, informa aquest dilluns la promotora Last Tour en un comunicat.
El disc, produït per Dan Auerbach de la banda The Black Keys, inclou 12 talls de rock'n'roll psicodèlic, que es mouen entre l'electricitat del rock d'estadi i el 'crooner' clàssic.