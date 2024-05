Milers de persones exigeixen a Palma defensar el català enfront de la "minoria fanàtica"

PALMA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

40.000 persones segons l'Obra Cultural Balear (OCB) i 7.000 segons la Policia Local de Palma s'han manifestat aquest diumenge a la plaça Major per exigir a l'administració que defensi el català enfront de les "polítiques involutives" d'una "minoria fanàtica" que consideren que han marcat els primers mesos de legislatura.

S'han congregat amb motiu de la Diada per la Llengua, organitzada per l'OCB, amb el suport de més de 60 entitats i plataformes de la societat civil de Mallorca.

La Diada per la Llengua ha començat a les 17.30 a la plaça de la Porta Pintada, amb l'arribada de la flama del Correllengua per part d'OCB, Joves de Mallorca per la Llengua i representants de la societat civil, que han seguit la cercavila per Sant Miquel fins a plaça Major, on s'ha celebrat l'acte central.

La flama del Correllengua ha arribat a la plaça Major passades les 18.15 , acompanyada d'un grup de xeremiers que interpretaven la cançó 'No en volem cap'.

Durant l'acte central ha intervingut el president de l'OCB, Antoni Llabrés, que ha assegurat que han volgut participar en la Diada per la Llengua "per responsabilitat" per defensar el català perquè, com a llengua pròpia, volen que estigui "visqui en tots els àmbits de la vida pública".

Ha exigit als poders públics que "compleixin amb la seva obligació estatutària de protegir-la i promocionar-la", i "a les forces polítiques democràtiques que facin pinya" enfront d'una "minoria fanàtica" que "la vol fer desaparèixer".

Ha exigit especialment al PP que "torni al consens estatutari", i "el cessament de les mesures involutives que han marcat aquest nefast inici de legislatura".

"Presidenta Prohens, ja prou, rectifiqui, perquè encara és a temps. Abandoni la confrontació lingüística, deixi de crear conflictes i problemes on no els hi havia", ha dit Llabrés.

"Deixi d'anar del braç dels intolerants", ha afegit Llabrés, dirigint-se a la presidenta del Govern, perquè "no podem consentir que l'odi d'aquests intolerants condicioni les polítiques públiques d'aquest país, segresti la Democràcia i trenquin la convivència".

D'aquesta manera, el president de l'OCB s'ha referit a una "extrema dreta antimallorquina" que "ha posat en el punt de mira a la llengua catalana i a l'OCB pel que aquesta representa".

També ha intervingut durant el president de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, per agrair a les "més de 20.000 persones que han participat en el Correllengua" d'aquest any, que, per primera vegada, ha estat interilles, per "demostrar que la llengua està ben viva".

D'aquesta manera, ha advertit als qui els "volen exterminar com a poble" que els joves de Mallorca en particular i de Balears en general "no donaran ni un pas enrere".

Mar Grimalt i Miquela Lladó han estat les encarregades de llegir el manifest de la Diada per la Llengua, en el qual han reivindicat els drets lingüístics dels ciutadans amb l'objectiu que el català "sigui una eina de cohesió social", que "es pugui utilitzar sempre, sense por ni complexos, en qualsevol circumstància i davant de qualsevol interlocutor".

L'acte central per la Diada per la Llengua, que portava sense fer-se des de l'any 2019, ha conclòs amb una acció col·lectiva en la qual els assistents han aixecat uns mapes individuals de Mallorca amb els colors de la senyera.

PSIB, MÉS, PODEM I ARMENGOL

En la Diada per la Llengua s'han pogut veure així mateix a representants polítics dels partits de l'esquerra, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Podem.

Entre els socialistes ha destacat la presència de la seva secretària general i presidenta del Congrés, Francina Armengol, que, després, en un missatge publicat a la xarxa social 'X' recollit per Europa Press, ha destacat la importància de "defensar allò que ens uneix, reivindicar el que ens identifica, celebrar el que som".

"Quin orgull veure la plaça Major de Palma a vessar de gent per rebre la flama del Correllengua 2024. Milers de persones dient clarament 'sí a la llengua", ha afegit Armengol, que ha donat les "gràcies" a Joves de Mallorca per la Llengua i a l'OCB, així com a "tots els que aquests dies han participat en una iniciativa tan emocionant i necessària", en la seva opinió.

Per part de MÉS per Mallorca s'ha pogut veure els portaveus de la formació ecosoberanista al Consell i a l'Ajuntament de Palma, Jaume Alzamora i Neus Truyol, respectivament, entre d'altres.

En representació de Podem a Balears, hi ha anat la coordinadora de la formació a les Illes, Lucía Muñoz.