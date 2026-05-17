Milers de manifestants a Santiago en defensa del gallec i per la fi de l' "emergència lingüística"

César Arxina - Europa Press
Queremos Galego recorda les crítiques de Begoña Caamaño a la política lingüística de la Xunta
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 17 maig (EUROPA PRESS) -
Milers de persones s'han mobilitzat a Santiago de Compostel·la aquest diumenge, Dia das Letras Galegas, en defensa del gallec i per la fi de l' "emergència lingüística" a l'empara d'una convocatòria de la plataforma Queremos Galego.
La protesta, sota el lema 'O galego, lingua vital', ha començat a migdia des de l'Alameda compostel·lana i ha recorregut el centre de la capital fins a la Praza dona Quintana. Amb un grup de gaiteiros al capdavant i el bloc de Queremos Galego encapçalant, els participants han cridat consignes com "A Galiza, en galego" o "Nas aulas de Galiza queremos galego".
"La d'avui serà una manifestació multitudinària en què la societat gallega mostrarà el seu compromís amb la llengua i la voluntat que es posi en tots els àmbits", ha dit al principi el portaveu de Queremos Galego i president de A Mesa Pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira.
En declaracions des de l'Alameda, ha assegurat arribar amb els "deures fets" gràcies al protocol 'Lingua vital', una "alternativa col·lectiva" amb més de 300 mesures per "revertir l'emergència lingüística" i que pretenen que la Xunta "copiï". Aquest ha estat un dels protagonistes de la jornada, donat nom al lema de la marxa.
Prop de les 13.00, la Praza dona Quintana, on les consignes reivindicatives i la música no han deixat de sonar, ja estava plena. Des de l'escenari, l'organització ha arribat a parlar d'un "embús" en els diferents punts d'entrada.
Hi ha hagut una altra protagonista: Begoña Caamaño, la periodista i escriptora homenatjada enguany, morta l'any 2014.
"Aquest 17 de maig és una mica més especial perquè la persona a què està dedicat hauria estat aquí com una més", ha assegurat la coordinadora de Queremos Galego, Celia Armas, que ha recordat les crítiques de Caamaño a la "nefasta" política lingüística de la Xunta. Les paraules d'Armas ha causat un aplaudiment dels assistents, al crit "Begoña Caamaño, patriota galega".
Des de l'escenari, ha cridat a "continuar la seva lluita" i "a viure tots els dies en gallec": "La nostra llengua és tan vàlida com qualsevol altra". Armas ha dit que, a més de manifestar-se, es pot fer "molt" en la vida diària, amb petits gestos, com triar el gallec per a gestions administratives.
Maceira ha tancat el torn d'intervencions, perfilant l' "emergència lingüística" com a fruit de "restriccions" en diversos àmbits i ha acusat la Xunta de Galícia, a càrrec del PP, d' "incomplir el seu deure". "Rueda és a temps de rectificar i de deixar de ser l'únic president que renega de la llengua del seu país", ha advertit.
Ha atribuït al president quedar-se en "anuncis que no són capaços de tapar la vergonya". Un d'ells és el Pacto pola Lingua, que "fa un any anaven a tenir per a desembre de 2025" i que "ara anuncien que ho tindran per a juny de 2026", segons Maceira. "Oculten descaradament que el govern de Rueda porta dos anys reforçant l'exclusió del gallec", ha criticat.
PARTICIPACIÓ POLÍTICA
A la manifestació han anat representants polítics, com la portaveu nacional del BNG, Ana Pontón, i el secretari xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López.
Pontón, líder de l'oposició al Parlament de Galícia, ha acusat al PP d'exercir un "assetjament i enderrocament" al gallec durant 17 anys que ha provocat un "moment crític" per a l'idioma. Així, ha titllat el plurilingüisme del PP d' "estafa" i ha reclamat un "canvi de rumb". "El gallec no és una càrrega", ha reivindicat.
La nacionalista també ha acusat al nou govern de Lugo, liderat per Elena Candia (PP) després d'una moció de censura, de "carregar-se les polítiques de suport al gallec, dient que són una càrrega". D'igual forma, els representants de Queremos Galego han carregat contra l' "eliminació" del departament de Promoción da Lingua.
Paulo Carlos López ha reclamat al ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, que torni a dur l'oficialitat del gallec a la Unió Europea (UE) abans que acabi 2026. A més, ha reclamat un "gir radical" en matèria lingüística a la Xunta, "principal responsable de la situació del gallec".