Milers de fidels arriben a la Sagrada Família per rebre el Papa: "És el dia més bonic"

Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press
Esperen l'arribada del pontífex en papamòbil que recorrerà prop d'1 quilòmetre per la ciutat
BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -
Milers de fidels han començat a arribar a la Sagrada Família de Barcelona, alguns situats als voltants i d'altres amb accés a l'interior de la basílica, aquest dimecres a la tarda, on està previst que Lleó XIV arribi en papamòbil per oficiar una missa i beneir la torre de Jesús: "És el dia més bonic", ha explicat la Carolina en unes declaracions a Europa Press des d'una de les cues d'accés.
"He sortit de treballar corrents per venir a fer cua i poder ser de les primeres. Però m'he trobat amb moltíssima gent, sort que tenia entrada".
De fet, la Carolina és una de les afortunades que té l'accés per assistir a la pregària del pontífex, i apunta que li va costar molt poder-ho aconseguir, però "l'esforç ha valgut la pena" perquè és una oportunitat única que no sabrà si podrà tornar a viure.
CUES PLENES I RÀPIDES
Cap a les 17.30 centenars de persones han començat a fer cua per accedir a l'exterior de la basílica, i ho han fet des de diversos punts d'accés.
La Joana, veïna de l'Eixample, ha explicat que tot i que molta gent està fent cua "van ràpid" i sembla que estan ben organitzades perquè hi ha molts voluntaris i membres de Protecció Civil que donen les indicacions adequades.
Els assistents onegen banderes del Vaticà per rebre Robert Prevost, però també dels seus països d'origen, com el Perú, Colòmbia i Veneçuela, a més de banderes d'Espanya i senyeres.
"NOMÉS PODEM SORTIR AVUI"
Amb 82 anys, la Carmen, monja de clausura d'una parròquia de Barcelona, ha assegurat que està nerviosa per veure Robert Prevost, tot i que no és la primera vegada que pot veure un pontífex: "El 2010 també vaig veure com el papa Benet XVI beneïa la Sagrada Família".
"Nosaltres som monges de clausura i només podem sortir avui perquè és un esdeveniment especial. Quan acabi tornarem a la nostra parròquia", ha explicat.
La Carmen ha reconegut que és un dia molt especial per a la comunitat religiosa de Barcelona, a més d'altres països que han vingut a la capital catalana: "La diòcesi ens va oferir entrades i no ens ho vam pensar ni un segon", ha dit, si bé ha assenyalat que podrà seguir la missa des de dins el temple.
"ÉS UNA MICA CAÒTIC"
La Teresa, veïna del carrer Sicília, ha explicat que no havia vist ami el barri tan blindat de policia com aquest dimecres, i tot i que ha celebrat que se sent segura, ha lamentat que tot "és una mica caòtic" perquè hi ha molta gent que té entrada i no sap per on accedir-hi.
En Juanma, amo d'un bar prop de la Sagrada Família, ha assegurat que està sent una jornada "molt rara", perquè tot i que el perímetre de seguretat ha evitat l'entrada de vehicles, ha pogut continuar facturant venent begudes i entrepans als fidels durant tot el dia.