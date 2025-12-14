Milers de fans de tota Espanya acomiaden Robi Iniesta al Palau de Congressos de Plasencia

Andrés Rodríguez - Europa Press
PLASENCIA (CÁCERES), 14 (EUROPA PRESS)
Milers de fans de diversos punts d'Espanya estan acomiadant aquest diumenge Robi Iniesta al Palau de Congressos de Plasencia, que a partir d'aquest diumenge porta el nom del músic de la ciutat, mort dimecres sobre les 18.30.
És un homenatge en què els seguidors del fundador del grup Extremoduro han hagut de fer llargues cues per accedir al Palau de Congressos, on han pogut signar un dels llibres de condolences que s'han instal·lat, o han pogut veure alguns objectes del músic.
Fotos, flors, quadres i guitarres han acompanyat les cendres de Roberto Iniesta en l'escenari, on han actuat a migdia els músics del seu grup en una actuació que ha emocionat els seguidors de l'artista que han pogut escoltar-lo.
Les portes del Palau de Congressos 'Roberto Iniesta' s'han obert a les 10 d'aquest diumenge, i des d'aleshores ha estat constant l'entrada de seguidors del músic, que podran acomiadar-lo fins a les 22.