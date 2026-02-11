Milers de docents es manifesten a Barcelona per exigir millores laborals

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
Milers de docents catalans s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona per reclamar millors condicions, des dels Jardinets de Gràcia de Barcelona fins a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, a la Via Augusta.
Convocats pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CCOO Educació, CGT Ensenyament i UGT, la marxa ha començat cap a les 12.50 hores i es produeix en el marc de la vaga docent convocada aquest dimecres per exigir la millora de les condicions dels docents.
Duien cartells on es podien llegir frases com 'Més recursos, més qualitat, més dignitat', 'La docència no ha de ser supervivència' i 'Abaixar ràtios: millor educació'.
El recorregut ha partit des dels Jardinets de Gràcia per l'avinguda Diagonal i ha pujat pel carrer Aribau fins a la Via Augusta, on els manifestants cap a les 13.40 s'han concentrat davant el departament on han cridat 'Les vostres filles són alumnes nostres'.
Abans de la manifestació, els representants sindicals han qualificat la mobilització d'aquest dimecres d'"històrica" i han assegurat que hi ha hagut més d'un 80% de seguiment, segons ells, de la vaga entre els docents i el personal laboral d'Educació.
RECLAMACIONS
Els sindicats demanen negociar el complement específic dels docents, reduir les ràtios per aula, disminuir la burocràcia als centres i altres millores laborals i salarials per millorar la qualitat educativa.
Han cantat lemes com 'Com volem les ràtios? Avall, avall', 'Niubó, què passa? Tu sí que cobres massa', 'Que no, que no Niubó, que si no tenim recursos no en digeu inclusió', 'Ja n'hi ha prou, apugeu-nos el sou' i 'Som nosaltres els que entrem a l'aula, som nosaltres els que sabem què falta'.
També han cridat 'Això no és docència, és supervivència', 'Menys imposicions i més finançament', 'Si això no s'arregla, vaga, vaga, vaga' i en el marc de la vaga docent d'aquest dimecres, a més d'aquesta manifestació unitària de Barcelona, també hi ha manifestacions i altres accions reivindicatives a Girona, Tarragona i Lleida.