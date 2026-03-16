Actualitzat 16/03/2026 16:05

Milers de docents es manifesten a Barcelona per demanar millores laborals

Demanen la dimissió de Dalmau i els han convocat Ustec.Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC

Moment de la manifestació a la Via Laietana de Barcelona
LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

8.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns al matí pel centre de Barcelona per demanar millores laborals, com una pujada salarial, reduir les ràtios a les aules i menys burocràcia als centres educatius, en la primera jornada de vaga docent a Catalunya.

Convocats per Ustec.Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC --que no és a la taula sectorial--, la manifestació ha començat aquest dilluns cap a les 12.50 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona, i ha baixat per la Via Laietana fins a arribar a la plaça Sant Jaume.

A la capçalera s'hi llegia 'Ja n'hi ha prou, millores laborals ja. A l'educació: més salari, més recursos, menys ràtios, menys burocràcia', i també apareixien els logotips de CCOO Educació i UGT ratllats, en referència a que aquests dos sindicats han subscrit l'acord amb el Govern.

Els manifestants duien cartells amb frases com 'Per educar amb amor cal treballar amb dignitat', 'Defensem l'educació pública' i 'Niubó el banc diu que amb vocació no es paga la hipoteca'.

Altres pancartes deien 'Som un centre educatiu, no un hospital de dia', 'Heu trepitjat el respecte i la dignitat docent', 'Famílies i docents al mateix bàndol' i 'Aprendre música no és un luxe, és un dret'

SINDICATS 

En declaracions als periodistes, la portaveu d'Ustec.Stes, Iolanda Segura, ha recordat que la vaga s'estendrà durant tota la setmana; creu que el Govern "sí o sí ha d'escoltar la veu del col·lectiu", i assegura que, segons dades del mateix sindicat, hi ha un seguiment de la vaga d'un 65% --29,04% segons la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat--.

El secretari general d'Aspepc.Sps, Ignasi Fernández, ha criticat que s'ha signat un acord "a l'esquena"; la secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya, Laura Gené, ha qualificat el Govern de tenir incapacitat de negociació; i per part de la Intersindical-CSC, Marc Martorell ha dit que continuaran les accions fins que el Govern no s'assegui a negociar.

"ILLA, ILLA ENS DONES CALDERILLA" 

Han cantat lemes com 'Lluitant, lluitant també estem educant', 'Ja n'hi ha prou, apugeu-nos el sou', 'Més democràcia i menys burocràcia', 'Amunt, amunt els salaris, avall, avall les ràtios' i 'Si això no s'apanya, vaga, vaga, vaga'.

Baixant per la Via Laietana, s'han aturat davant la seu de CATAC-CTS, on Ustec.Stes ha penjat una pancarta amb la cara del president de la Generalitat, Salvador Illa, al costat d'una flama de foc i la frase 'Dignitat educativa', i també han cridat consignes com 'Illa, Illa ens dones calderilla' i 'No signarem aquest acord de merda'.

"CCOO I LA UGT, SINDICATS DEL PSC" 

En passar per davant la seu de CCOO Educació, han cridat 'CCOO i UGT, sindicats del PSC' i 'No és un acord, és una traïció', i la CGT concretament s'ha aturat davant la seu i ha tirat petards i ha cantat consignes de protesta.

Cap a les 13.45 hores han arribat a la plaça Sant Jaume, s'han concentrat davant el Palau de la Generalitat al crit de 'Què exigim al Govern? Més finançament' i 'Escolta'ns Illa, volem més plantilla', i també han posat una traca i tubs de fum de color verd i vermell.

DEMANEN LA DIMISSIÓ DE DALMAU 

Durant els parlaments finals, Segura ha assegurat que el col·lectiu docent diu 'no' a aquest acord amb "dos sindicats minoritaris que han traït la majoria, una traïció històrica"; i Ramiro Gil (Aspepc.Sps) ha afirmat que la dignitat dels docents no està en venda i crida els docents a afegir-se a la resta de dies de vaga.

Gené (CGT Ensenyament) ha assenyalat que el departament "suspèn en matemàtiques" perquè creu que no està explicant bé el seguiment de la vaga; i Martorell (Intersindical-CSC) demana un acord confirmat per la majoria de sindicats.

Tots els manifestants han cridat 'Cap acord sense consulta' i 'Vergonya', en relació amb aquest acord entre Educació i CCOO Educació i la UGT; i han culminat amb els lemes 'Dalmau traïdor, volem la dimissió' i 'Dalmau dimissió'.

Contador

Contingut patrocinat