Milers de docents es manifesten a Barcelona fins a les portes del Parlament per demanar millores

'Ni miracles, ni caritat', deia la pancarta que encapçalava la manifestació
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
Milers de docents, 6.500 segons la Guàrdia Urbana i 45.000 segons els sindicats, s'han manifestat aquest dimarts pel centre de Barcelona per reclamar millores laborals, coincidint amb el primer dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i l'inici de les proves d'accés a la universitat (PAU).
Aquesta manifestació, convocada per Ustec·Stes, CGT Ensenyament, Intersindical, CNT Ensenyament i COS, té lloc l'últim dia de vaga convocat per a aquest curs a tot Catalunya, el seguiment del qual és del 10,5% fins a les 13 hores, segons informa el Departament d'Educació i FP.
La manifestació, encapçalada per la pancarta 'Ni miracles, ni caritat', ha sortit a les 11.20 hores de la plaça Espanya fins al Parlament, on ha arribat poc abans de les 14 hores en un ambient reivindicatiu, amb càntics, pancartes i mitres papals entre els assistents.
Entre les pancartes es podia llegir 'Demanem fets, no miracles. Per la pública no defallim', 'Més inversió en qui cuida la infància', 'L'educació no és un negoci' i 'Menys mossos, més professors'.
La mobilització ha recorregut la Gran Via fins a la plaça Tetuan, des d'on han agafat el passeig Sant Joan i el de Lluís Companys fins a arribar al parc de la Ciutadella i el Parlament, custodiat per un fort dispositiu de furgonetes policials.
Els sindicats convocants de la vaga han entregat al registre del Parlament una carta als grups parlamentaris per demanar-los que incloguin esmenes als pressupostos de la Generalitat amb les demandes del col·lectiu educatiu.
CRÍTIQUES A LA DESPESA DE LA VISITA DEL PAPA
Previ a la manifestació, a la plaça Espanya (prop de l'Estadi Olímpic on tindrà lloc un dels actes del Papa) sindicats docents convocants de la vaga han retret a la Generalitat que destini diners públics a la visita de Lleó XIV a Catalunya en comptes de destinar-los a serveis públics com l'educació.
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha subratllat la "gran contradicció" del Govern a l'hora de dir que no hi ha recursos per millorar la situació de l'educació, però sí per a la visita del Papa.
Ha demanat a la Generalitat prioritzar l'educació i que hi hagi "canvis reals" en el model educatiu català, i ha explicat que el sindicat es reunirà aquest dimecres amb la Conselleria d'Educació i FP.
De CGT Ensenyament, el seu portaveu, Isarn Pardes, ha subratllat que el preacord no resol l'"emergència educativa", i ha insistit a demanar la dimissió de la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó.
Ha assegurat que el sindicat defensa un model 100% públic i que el Papa representa la concertada, i ha criticat que el Govern destini diners públics a la visita.
El portaveu de La Intersindical, Marc Martorell, ha dit que la manifestació vol mostrar que el sector no pararà de mobilitzar-se, i ha criticat que el Govern destini recursos a la visita del Papa i no a l'educació "en un atac a la classe obrera".
La representant de COS, Cati Morros, ha explicat que aquesta concentració és una declaració d'intencions i que no entenen la despesa que la ciutat està destinant a la visita del Papa "quan no hi ha recursos per sostenir un sistema d'educació pública de qualitat".
La secretària general de CNT Ensenyament, Montse Luque, ha assegurat que les millores que hi ha sobre la taula són gràcies a mesos d'organització, i també ha expressat que "ara el repte és consolidar aquesta força perquè els canvis que necessita l'educació pública no depenguin dels polítics".