Milers de docents es manifesten a Barcelona i convoquen una vaga el dia de la visita del Papa

Xiulada a Ustec·Stes que "recull el guant" i demana recosir sinergies
BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -
Unes 15.200 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, i unes 90.000, segons els sindicats docents, s'han manifestat aquest divendres al centre de Barcelona per reclamar millores laborals i amb la mirada ja posada en la vaga del 9 de juny, que coincideix amb el primer dia de les proves d'accés a la universitat (PAU) i la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, convocada aquest mateix divendres per Ustec·Stes i CGT Ensenyament.
La manifestació, que ha començat a Arc de Triomf i ha conclòs al parc de la Ciutadella, al costat del Parlament, ha estat presidida per la pancarta 'Ha guanyat la dignitat educativa', just l'endemà del triomf del 'no' en la consulta educativa sobre el preacord educatiu de la Conselleria d'Educació.
Durant el trajecte s'han corejat consignes com 'Niubó dimissió', 'Niubó escolta, això és una revolta', 'Por la mañana café, por la tarde ron, fuera policía de la educación', i en què també hi ha hagut lemes referents a la visita papal com 'El 9 quan vingui el Papa es trobarà una vaga' o 'Habemus Papam, fumata groga'.
En acabar la manifestació, diferents col·lectius i sindicats han agafat el micròfon, i la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha rebut una xiulada en començar el seu parlament i ha dit de tot cor que "recull el guant" de les xiulades.
Ha admès que la situació no és fàcil després d'haver defensat el 'sí' en la consulta docent, però que no haurien signat l'acord sense comptar amb el suport docent, i ha dit que ara volen "recosir" sinergies, anar als centres i escoltar els professors.
"La situació s'ha de resoldre escoltant el col·lectiu", ha dit, i ha emfatitzat el component emocional que s'ha de tenir en compte amb els docents que no poden sostenir un sistema educatiu en emergència.
La portaveu de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha considerat un "orgull" veure aquesta quantitat de gent al parc de la Ciutadella que mostra la dignitat de la comunitat educativa.
Ha assegurat que el 9 de juny tornaran a "col·lapsar" Barcelona coincidint amb la visita del Papa, i ha dit que el 20 es reunirà l'Assemblea Educativa de Catalunya.
Per part de la Intersindical, Marc Martorell ha afirmat que el paradigma sindical ha canviat amb aquest cicle de mobilitzacions en el qual "cap acord s'aprovarà sense consulta", i ha remarcat que l'educació no està en venda.
Els tres sindicats han reclamat obrir un nou marc de negociació amb la consellera d'Educació --de la qual CGT ha insistit a demanar la dimissió--, però en el marc del comitè de vaga.
REUNIÓ AMB NIUBÓ
En paral·lel, representants dels sindicats Aspepc·Sps, CCOO Educació i la UGT han mantingut trobades aquest divendres amb Esther Niubó, després del 'no' al preacord educatiu signat divendres passat.
Després de la trobada, en unes declaracions a Europa Press, el secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha afirmat que han traslladat a Niubó que donaran suport a la signatura de l'acord però que "és un 'sí' condicionat" i que volen que es tinguin en compte les inquietuds que els traslladen els docents.