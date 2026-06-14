Milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per un gran acord per a l'educació pública

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -
Milers de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Barcelona sota el lema 'Frenem l'emergència social i educativa' reclamant un gran acord per a l'educació pública, convocats pels sindicats Ustec·Stes, CGT Ensenyament, Intersindical, COS i CNT.
Els organitzadors xifren l'assistència a la manifestació en 25.000 persones, mentre que segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona han participat unes 7.000 persones.
La marxa ha començat poc després de les 12 del migdia d'aquest diumenge en l'encreuament entre l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia i ha transcorregut fins a la plaça de Catalunya amb lemes demanant la dimissió de la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, i crits com 'Lluitant, lluitant també estem educant, 'Som nosaltres qui estem a les aules som nosaltres qui sabem el que passa' i 'On està no ho veiem on està el 6%'.