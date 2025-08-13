Un miler de concentrats a Barcelona clamin contra l'assassinat de periodistes a Gaza

S'han desplaçat des de plaça Sant Jaume fins a plaça Catalunya
BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Unes 1.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) s'han concentrat aquest dimecres a la tarda a la plaça Sant Jaume de la capital catalana contra l'assassinat d'almenys 238 periodistes a la Franja de Gaza per part de l'exèrcit israelià.
Després de la lectura d'un manifest, un minut de silenci i declaracions de representants d'entitats pro-Palestina, els concentrats s'han desplaçat per la Via Laietana fins a plaça Catalunya, on una activista porta 12 dies en vaga de fam.
En declaracions a la premsa, la periodista i impulsora de la concentració Cristina Mes ha lamentat la xifra "sense precedents" de periodistes assassinats i ha demanat a les institucions posar fi a la complicitat amb Israel.
La presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya --també organitzadora junt amb Prou Complicitat--, Natàlia Abu-Sharar, ha criticat "més de 77 anys d'ocupació", i ha recordat els 60.000 assassinats durant la guerra.
Durant la concentració s'han sentit càntics de 'Palestina lliure', 'Israel assassina, Europa patrocina', 'Israel assassino, del poble palestí' i 'No és una guerra, és un genocidi', entre altres.
La convocatòria ha comptat amb l'adhesió de més de 140 entitats catalanes --i algunes de la resta d'Espanya-- del sector de la comunicació i el periodisme, entre les quals mitjans de comunicació, comitès d'empresa, consells i col·legis professionals, seccions sindicals i associacions, entre altres.
MANIFEST
Els periodistes Cristina Mas, Pilar Aymerich, Pilar Sampietro, Isabel Galí, Susana Pérez i Miquel Jelelaty han llegit un manifest en el qual han recordat que almenys 238 els treballadors de la comunicació han estat assassinats a Gaza des del 7 d'octubre de 2023, i han afirmat que Israel vol silenciar "qualsevol veu que mostri la realitat d'aquest cruent genocidi o desmenteixi el seu relat oficial".
Han llegit un fragment de la carta pòstuma que el periodista palestí i corresponsal d'Al-Jazeera Anas Al-Sharif, assassinat diumenge passat per l'exèrcit israelià --que "intenta falsament vincular-ho al terrorisme"-- en un atac que també va acabar amb la vida de cinc periodistes més.
Han criticat que l'Estat israelià no deixi pas a la premsa estrangera independent i amenaci i extermini als periodistes palestins "que s'han atrevit a informar des del terreny".
"El primer ministre israelià nega unes imatges que han donat la volta al món i que han aixecat la veu de centenars de milers de persones: les imatges dels nens i nenes famèlics de Gaza", han apuntat, assenyalant al bloqueig d'Israel a l'entrada d'aliments, medicines i ajuda humanitària a Gaza.
Durant la concentració s'ha escoltat un missatge de veu del periodista palestí Sami Abu Salim --que es troba actualment a Gaza--, que ha explicat que s'ha plantejat deixar la professió perquè "s'espera que assassinin a tots i cadascun dels periodistes".
"Però si ho faig i tothom ho fa, qui explicarà la veritat?", ha reflexionat, i ha dit que es tracta, en les seves paraules, d'una guerra contra l'existència de Palestina i els seus civils, i no contra Hamás.
INFORMANT "EN CONDICIONS IMPOSSIBLES"
Han posat en valor el treball dels periodistes a Gaza, que "continuen informant en condicions impossibles, sense aigua, ni electricitat, amb escassa connexió a Internet, sense gasolina i veient com l'armilla amb la paraula 'Press' no els protegeix, sinó al contrari, els converteix en objectiu", han afirmat.
Han instat a no oblidar Gaza, tal com demanava Al-Sharif en la seva carta pòstuma, i han reclamat "la fi del bloqueig de l'accés a la premsa internacional a la Franja per documentar la situació sobre el terreny".
També hi ha hagut un record per a Cisjordània, "on els colons armats il·legalment i els soldats continuen ocupant terres, expulsant poblacions i assassinant la població palestina".
RECLAMACIONS
Els manifestants han exigit garantir la seguretat i els drets laborals de tots els professionals que informin des de Gaza i Cisjordània, així com assegurar l'entrada "sense condicions" de la premsa internacional de Gaza i acabar amb les restriccions imposades per Israel, i obrir l'entrada a ajuda humanitària, aliments i medicaments.
Així mateix, han reclamat a la Unió Europea i els governs de tot el món que defensin la llibertat de premsa, i que reclamin que els "assassins de periodistes" siguin processats pel Tribunal Penal Internacional, així com l'embargament total d'armes a Israel i la suspensió dels seus vincles militars, estratègics, polítics, diplomàtics i econòmics.
Han demanat als mitjans de comunicació que condemnin l'assassinat sistemàtic de periodistes en Palestina i recordin el nombre de professionals de la comunicació víctimes de l'exèrcit israelià en les seves capçaleres.