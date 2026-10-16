Miki Núñez i The Tyets col·laboren en la cançó 'Raquel Sans', dedicada a la periodista

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Miki Núñez i The Tyets han publicat la seva primera col·laboració, la cançó 'Raquel Sans', amb la qual homenatgen la periodista i presentadora de 3Cat amb qui els tres músics van créixer.
El tema neix de la convivència dels artistes a Mallorca durant la gravació de 'La Travessa' de 3Cat, en el qual també apareix la veu de la presentadora del programa, Laura Escanes, informa la discogràfica Música Global en un comunicat aquest divendres.
El senzill inclou un videoclip produït per la mateixa productora que 'La Travessa', que compta amb la participació de la mateixa Raquel Sans i del periodista Xavi Coral.