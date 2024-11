Miki Núñez publica 'La partida', el seu primer disc íntegrament en català

BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -

Miki Núñez ha publicat 'La partida', el seu primer disc íntegrament en català amb el qual marca "el seu retorn a les arrels" amb cançons que ha anat component al llarg de dos anys, informa la discogràfica Música Global en un comunicat aquest divendres.

Cada tema pretén ser un reflex de vivències i de moments que l'han ajudat a créixer com a persona, per la qual cosa aquest EP "es converteix en una mena d'automedicina, on la música es transforma en un vehicle d'emocions i autodescobriment".

El 6 de gener es presentarà l'EP en un concert al Teatre Apolo de Barcelona a les 19 hores, en què celebrarà la sortida d'aquest nou treball i també el seu aniversari amb els seguidors.