Mikel Izal anuncia 15 dates a Espanya en la seva primera gira en solitari 'El miedo y el paraíso'

THE PROJECT

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

Mikel Izal, exvocalista del grup Izal (que es va acomiadar dels escenaris el 2022), ha anunciat la seva primera gira en solitari, 'El miedo y el paraíso', amb 15 dates a Espanya i tres a Mèxic de febrer a juny del 2024, amb les cançons del disc que publicarà al novembre.

Començarà a Mèxic amb un concert el 7 de febrer a Guadalajara i seguirà per Ciutat de Mèxic (dia 8) i Monterrey (10) abans d'arribar a Espanya, on pararà a Alacant (24 de febrer), Múrcia (29), Granada (1 de març), Barcelona (9) i Madrid (16 i 17), informa la promotora The Project en un comunicat aquest dijous.

Seguirà per Las Palmas de Gran Canària (6 d'abril), Pamplona (12), la Corunya (21), Bilbao (27), Còrdova (11 de maig), Palma (17), València (19) i Sant Sebastià (26) abans de clausurar-la l'1 de juny a Sevilla.