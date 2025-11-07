Miguel Poveda presenta el seu nou disc nadalenc, 'El Árbol de La Alegría': "Més que un disc de nadales"

MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -
L'artista Miguel Poveda presenta el seu nou disc de Nadal, 'El Árbol de La Alegría', que portarà als escenaris en una gira homònima.
"Més que un disc de nadales, és una abraçada sonora que reuneix l'esperit de Nadal en totes les seves formes: rialles compartides, el ressò de les veus familiars, les cadires buides que continuen ocupades al cor i aquesta espurna d'esperança que no s'apaga mai", explica l'artista en un comunicat.
Buleries, rumba catalana, nadales, fandangos i més estils es donen la mà en aquest treball en el qual Poveda convida a recordar, celebrar i sentir un Nadal joiós.
L'artista signa gran part de la composició amb Jesús Guerrero a la guitarra, arranjaments i producció.
Entre les primeres dates confirmades per presentar aquest treball hi ha les ciutats de Roquetas de Mar, Alacant, Torremolinos, Lleida, Alcalá de Guadaíra, San Roque, Cadis, Madrid, Palma, Salamanca, Gijón, Santander, València, Jaén i Castelló.