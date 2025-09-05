Miguel Poveda musica un poema de Joana Raspall en una reedició de l'àlbum 'Desglaç'

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El cantant Miguel Poveda celebra el 20è aniversari del disc 'Desglaç' en una reedició que inclou un nou tema, 'Si el món fos', que posa música a un poema de Joana Raspall.
Aquest nou tema ha estat gravat amb la col·laboració de la Cobla La Principal del Llobregat i suposa un "crit d'esperança i humanitat", ha informat aquest divendres la discogràfica Discmedi.
Poveda reedita aquest àlbum, un disc amb el qual el cantautor fa un homenatge musical a la poesia amb versos d'autors catalans.