Miguel Bosé anuncia el seu retorn als escenaris vuit anys després, amb onze concerts a Espanya l'estiu del 2025

El cantant actuarà a Barcelona el 3 de juliol

MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Miguel Bosé ha anunciat aquest dijous el seu retorn als escenaris vuit anys després amb la gira mundial 'Importante tour', que arrencarà el febrer del 2025 a Mèxic, i amb la qual anirà a onze ciutats espanyoles durant l'estiu del mateix any, segons ha anunciat la seva empresa de representació RLM.

El cantant començarà la gira per Espanya el 28 de juny a Múrcia, seguit de Madrid (1 de juliol), Barcelona (3 de juliol), Sevilla (5 de juliol), Bilbao (9 de juliol), la Corunya (11 de juliol) i València el 16 de juliol.

Així mateix, actuarà a Alacant el 17 de juliol, a Chiclana de la Frontera (Cadis) el 19 de juliol, a Marbella el 23 de juliol i acabarà a Santander el 26 de juliol.

En aquesta nova etapa, Bosé estarà acompanyat per una banda de músics i coristes amb la direcció musical de Mikel Irazoki. Junts interpretaran una extensa llista d'èxits, entre els quals no faltaran 'Amante Bandido', 'Te Amaré', 'Nena', 'Nada Particular', 'Si Tú No Vuelves', 'Morena Mía', entre molts d'altres.

RLM promet que els concerts seran "espectaculars, innovadors i vibrants", en els quals el públic podrà gaudir del llegat d'un dels artistes "més importants de les últimes dècades".

Les entrades per a la gira es posaran a la venda el dimarts 3 de desembre a les 12:00 hores, i estaran disponibles a El Corte Inglés i a Miguelbose.com.