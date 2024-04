Miguel Ángel Revilla diu que Sant Jordi és "únic a Espanya" i que no hi falta mai

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de Cantàbria Miguel Ángel Revilla ha definit la diada de Sant Jordi com "una cosa única a Espanya" i assegura que ell no hi falta mai.

"Per mi és el dia més important de l'any, no hi falto mai. Em sembla que és una cosa única a Espanya, aquesta conjunció del llibre amb la rosa en un dia de festa i molt bon ambient", ha afirmat aquest dimarts en unes declaracions a Europa Press durant la signatura del seu llibre 'Toda una vida' (2023).

Ha destacat que a Barcelona sempre el "reben de manera extraordinària" i que les persones que s'han acostat durant les signatures han destacat que els seus llibres es llegeixen molt bé, i que alguns han començat a tenir un hàbit de lectura arran de les seves obres.