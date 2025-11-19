Las Migas ofereixen un concert sorpresa al Metro de Barcelona després dels Latin Grammy

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El grup Las Migas ha ofert aquest dimecres un concert sorpresa al vestíbul de l'estació de metro Diagonal de Barcelona, dies després de ser guardonades en els Latin Grammy.
L'actuació ha estat el preludi del concert que Las Migas oferiran aquest dijous al Palau de la Música, dins el segell DeCajón, en què presentaran 'Flamencas', l'àlbum amb el qual han obtingut el seu segon Latin Grammy.
La iniciativa, impulsada pel Festival de Jazz de Barcelona en col·laboració amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), forma part d'un cicle recurrent que acosta la música en viu a espais quotidians.