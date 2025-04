Michel Hazanavicius s'acosta a l'holocaust a través de l'animació a 'La plus précieuse des marchandises'

Reivindica els "justos" que van decidir ajudar les víctimes

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El director parisenc Michel Hazanavicius s'acosta a la barbàrie de l'holocaust a través del cinema d'animació amb el conte 'La plus précieuse des marchandises' ('La mercaderia més preciosa'), adaptació del llibre homònim de Jean-Claude Grumberg, amb el qual ha volgut homenatjar els "justos" que van decidir ajudar les víctimes durant la guerra.

En una entrevista amb Europa Press amb motiu de la seva participació en la secció oficial fora de concurs del Festival Internacional de Cinema Barcelona Sant Jordi - BCN Film Fest, ha assegurat que els justos "van salvar l'honor de la humanitat" en prendre la decisió d'ajudar.

A 'La plus précieuse des marchandises', que arribarà als cinemes espanyols l'11 de juliol, una parella de llenyataires rescaten una nena, nadó, que és llançada des d'un tren que es dirigeix a un camp de concentració i que transformarà la seva vida i la dels que es trobi amb ella.

Ha subratllat que la pel·lícula tracta de la possibilitat que cada ésser humà ha de triar la persona que vol ser: "A les pel·lícules de l'holocaust parlem de víctimes o de botxins i aquí parlem dels justos".

Ha assegurat que el llenyataire de la pel·lícula, que al principi no veu normal salvar la criatura, decideix ser bona persona, mentre que la llenyataire s'adona que no té res a veure amb Déu, sinó amb els éssers humans i les decisions que prenen, per la qual cosa el director veu un missatge sobre "la possibilitat de triar i de portar-se bé".

TOTA PERSONA ÉS "POTENCIALMENT JUSTA"

Hazanavicius ha afirmat que la història de la Shoah no pertany només als europeus sinó a la humanitat, i ha assenyalat que de la mateixa manera que tota persona és potencialment un botxí o una víctima, també és "potencialment justa i bona persona".

Preguntat per si és casualitat que la pel·lícula arribi en un moment en què hi torna a haver guerra a Europa, ha dit que hi va començar a treballar fa set anys, per la qual cosa no pot dir-se que sigui una reacció a la situació actual, però que li reconforta parlar des d'un "punt humanista, del valor de l'amor" en situacions que el món s'esmicola.

El director de 'The Artist', en un canvi de registre en la seva carrera, ha explicat que va quedar molt tocat amb el llibre, escrit en forma de conte, i va trobar una nova manera de parlar de la Shoah amb l'animació com un format similar a acostar-se a aquesta mena de literatura.

Ha assenyalat que l'animació permet evocar i fer una representació artística de la realitat, i ha subratllat que ha mirat de mantenir la "distància adequada" per explicar una història que pugui arribar als nens però sense traumatitzar-los.

De cara a l'animació va optar per conservar el "gust clàssic" que va detectar en el llibre i va decidir treballar a partir de la pintura francesa del segle XIX, barrejat amb les estampes japoneses, que permet animar i treballar amb colors plans.

VEU DE JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

'La plus précieuse des marchandises' compta amb la veu de l'actor Jean-Louis Trintignant com a narrador, en el seu últim treball abans de la seva defunció el juny del 2022, quan ja estava molt malalt, cec i "va haver de memoritzar el text", ha recordat Hazanavicius.

Ha afirmat que per ell era la veu més maca del cinema francès i que recitar aquest text dirigit als nens és un "testament moral".

En una nova volta de rosca al seu cinema, ha tractat el cinema mut amb 'The Artist', l'animació amb 'La plus précieuse des marchandises' i el cinema de zombis amb 'Coupez!', ha explicat que el seu pròxim treball serà una pel·lícula de ciència-ficció, de la qual està escrivint el guió, basat en el llibre 'La tercera mano'.