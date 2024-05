Michel Desmurget aborda en un assaig l'"impacte negatiu" de les pantalles en l'aprenentatge

Veu els telèfons intel·ligents molt addictius per a un cervell adolescent que és "més sensible" que l'adult



BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

El doctor en Neurociència Michel Desmurget, autor del llibre 'Feu-los llegir!: Més llibres i menys pantalles', publicat en castellà per Península i en català per Edicions 62, ha abordat en aquest assaig l'"impacte negatiu" de les pantalles en l'aprenentatge de nens i adolescents, com també en el seu desenvolupament.

En una entrevista d'Europa Press, ha considerat que les pantalles tenen un "efecte de distracció" sobre els nens, els treuen temps per a altres activitats d'aprenentatge i per dormir, i els afecten en l'idioma i la comunicació.

Desmurget ha assegurat que les pantalles també tenen un efecte negatiu sobre els resultats acadèmics dels nens, i ha fet referència a estudis que demostren que donar un telèfon intel·ligent a un jove implica que al cap de tres mesos té un "descens significatiu en la seva habilitat de concentració".

Per contra, el llibre té resultats clarament positius, en les seves paraules, sobre els resultats acadèmics, perquè "fan els nens més intel·ligents", ja que milloren el seu llenguatge, creativitat i aprenentatge en general.

Per l'autor, llegir ajuda en els resultats acadèmics de matèries com Història, Filosofia i Llengües, però també altres com Matemàtiques, Ciència o Biologia, ja que "llegir és la primera habilitat per dominar aquestes àrees i entendre la pregunta que es formula".

ELS LLIBRES AJUDEN A ESCRIURE

Ha destacat que els llibres ajuden a millorar la capacitat d'escriure dels nens, atès que el llenguatge en un llibre és més complex: "Quan llegeixes tens més habilitat per escriure, per estructurar el teu coneixement, tens més habilitat d'organitzar una jerarquia d'idees i prioritzar la part intel·lectual".

De fet, en l'assaig, l'autor assegura que "ha arribat l'hora de tornar al llibre el lloc que li correspon i demostrar que la lectura per plaer no constitueix en absolut una pràctica elitista, sinó un imperatiu urgent de desenvolupament" per als nens.

Ha assenyalat que els llibres provoquen un important impacte emocional sobre els nens, ja que els permet augmentar la seva capacitat per "sentir el que senten els personatges", la qual cosa es tradueix en més empatia i entendre millor els altres.

LIMITACIÓ DE LES PANTALLES

Desmurget s'ha mostrat favorable a limitar les pantalles i els telèfons intel·ligents perquè considera que són molt addictius i generen una alta dopamina, i que el cervell d'un adolescent és "més sensible que el cervell dels adults davant aquestes petites activacions".

"El cervell necessita madurar i els joves no tenen aquesta maduresa. Realment el telèfon intel·ligent és una amenaça", i ha considerat que, per tant, s'hauria de limitar l'ús de les pantalles i mòbils intel·ligents que aconsegueixin aquesta maduresa cerebral.

En aquest sentit, l'autor ha defensat que "és el moment que els pares i els professors, que no fan diners amb aquesta indústria dels mòbils i les pantalles, es posin d'acord per limitar-ne" l'ús entre els nens.

Ha remarcat la importància que els pares ajudin els nens llegint-los històries i posant-los un límit al temps d'ús de les pantalles, i creu que s'ha de continuar conscienciant els pares sobre l'"impacte que tenen els llibres en l'aprenentatge".