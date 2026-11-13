El MHC exposarà la còpia "més antiga conservada en català" del 'Llibre dels fets'

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El Museu d'Història de Catalunya exposarà del 17 al 22 de novembre una còpia del 'Llibre dels fets' de Jaume I, la "més antiga conservada en català de l'obra", informa aquest divendres el museu en un comunicat.
Es tracta d'un document que es conserva en condicions excepcionals al CRAI Biblioteca de Fons Antic de la Universitat de Barcelona (UB) i que constitueix "un dels testimonis més rellevants de la cultura escrita medieval catalana".
El 'Llibre dels feyts', també conegut com 'Crònica de Jaume I', recull les memòries del rei des del seu naixement, el 1208, fins a la seva mort, el 1276, i, redactat en primera persona, el text s'atribueix al monarca, que probablement el va dictar als seus amanuenses o secretaris, informa aquest divendres el Museu d'Història de Catalunya.
L'exemplar que es podrà veure al museu va ser fet al monestir de Poblet pel copista Celestí Destorrents i, segons consta al colofó del manuscrit, es va completar el 17 de setembre del 1343.
El manuscrit està format per 201 folis de pergamí i presenta una acurada escriptura gòtica, a més d'una rica decoració, que el converteixen en una mostra destacada de la producció manuscrita medieval i en una peça de "gran valor patrimonial".
L'exhibició al Museu d'Història de Catalunya s'organitza en col·laboració amb la UB i s'emmarca en els actes de commemoració dels 750 anys de la mort del monarca i en els actes de clausura del 30è aniversari del museu.