El mexicà Gonzalo Celorio, Premi Cervantes 2025

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El jurat del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', corresponent a 2025, ha triat l'autor mexicà Gonzalo Celorio com a guanyador de l'edició d'aquest any. El premi està dotat amb 125.000 euros i constitueix el més prestigiós guardó de les lletres en espanyol.
El Cervantes va premiar l'any passat a l'escriptor espanyol Álvaro Pombo i l'anterior a Luis Mateo Díez. Anteriorment, va recaure en el veneçolà Rafael Cadenas (2022), l'autora uruguaiana Cristina Peri Rossi (2021), dos escriptors espanyols consecutivament --Francisco Brines (2020) i Joan Margarit (2019)-- i dos llatinoamericans --la uruguaiana Anada Vitale (2018) i el nicaragüenc Sergio Ramírez (2017)--, trencant l'habitual alternança del premi.
El palmarès dels últims anys es completa amb els noms d'Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) i Nicanor Parra (2011), entre altres.
Al 1976, Jorge Guillén, una de les màximes figures de la Generació del 27, va rebre el primer d'aquests guardons i, des de llavors, s'han succeït uns altres 43 premiats: 20 espanyols i altres 22 hispanoamericans. Únicament en 1979 va haver-hi dos guanyadors, en concedir-se 'ex aequo' a Gerardo Diego i Jorge Luis Borges.